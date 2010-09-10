Выбор мобильного телефона

Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Выбор мобильного телефона

Сообщение Изаура » Сегодня, 10:50

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие есть телефоны стоимостью до 50 000 рублей? Если есть возможность, то можно рассмотреть вариант с ценой до 55 000 рублей. Мне нужен хороший телефон с камерой, чтобы можно было делать фотографии и играть. Также важен качественный экран. Место покупки не имеет значения. Главное условие — чтобы на телефоне не было китайской прошивки.
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