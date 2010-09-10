Выбор мобильного телефона
Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Выбор мобильного телефона
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие есть телефоны стоимостью до 50 000 рублей? Если есть возможность, то можно рассмотреть вариант с ценой до 55 000 рублей. Мне нужен хороший телефон с камерой, чтобы можно было делать фотографии и играть. Также важен качественный экран. Место покупки не имеет значения. Главное условие — чтобы на телефоне не было китайской прошивки.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя