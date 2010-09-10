Сообщение Изаура » Сегодня, 10:50

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие есть телефоны стоимостью до 50 000 рублей? Если есть возможность, то можно рассмотреть вариант с ценой до 55 000 рублей. Мне нужен хороший телефон с камерой, чтобы можно было делать фотографии и играть. Также важен качественный экран. Место покупки не имеет значения. Главное условие — чтобы на телефоне не было китайской прошивки.