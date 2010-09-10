Выбор мобильного телефона
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Выбор мобильного телефона
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие есть телефоны стоимостью до 50 000 рублей? Если есть возможность, то можно рассмотреть вариант с ценой до 55 000 рублей. Мне нужен хороший телефон с камерой, чтобы можно было делать фотографии и играть. Также важен качественный экран. Место покупки не имеет значения. Главное условие — чтобы на телефоне не было китайской прошивки.
Re: Выбор мобильного телефона
Сейчас техники самой разной хватает, но я являюсь большим поклонником ксяоми, (пылесосы, холодильники, телевизоры и т.д.) поэтому и хочу порекомендовать от этого производителя, у них огромный выбор недорогой электроники, которую можно использовать как в быту, так и в офисах или на предприятиях. В планах к лету себе телефон купить новый продвинутый смартфон. Из бюджетных хороших вариант Redmi Note 13 Pro Plus+, за свои деньги превосходный аппарат. Да, есть нюансы по камере, но за такие деньги она никак не могла быть идеальной, уж простите. хороший вариант Redmi Note 13 Pro Plus+
Re: Выбор мобильного телефона
Спасибо за подсказку. Мне сказали, что очень большой экран не нужен, неудобно будет носить. Нужен средний размер. Ну и про ролики с Ютуба - это просто один из критериев, но не самый важный. Лучше всего подобрать максимум характеристик в указанном ценовом диапазоне, качество, безглючность.
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