Выбор мобильного телефона

Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Выбор мобильного телефона

Сообщение Изаура » 08 май 2024, 10:50

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие есть телефоны стоимостью до 50 000 рублей? Если есть возможность, то можно рассмотреть вариант с ценой до 55 000 рублей. Мне нужен хороший телефон с камерой, чтобы можно было делать фотографии и играть. Также важен качественный экран. Место покупки не имеет значения. Главное условие — чтобы на телефоне не было китайской прошивки.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Выбор мобильного телефона

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 09:05

Сейчас техники самой разной хватает, но я являюсь большим поклонником ксяоми, (пылесосы, холодильники, телевизоры и т.д.) поэтому и хочу порекомендовать от этого производителя, у них огромный выбор недорогой электроники, которую можно использовать как в быту, так и в офисах или на предприятиях. В планах к лету себе телефон купить новый продвинутый смартфон. Из бюджетных хороших вариант Redmi Note 13 Pro Plus+, за свои деньги превосходный аппарат. Да, есть нюансы по камере, но за такие деньги она никак не могла быть идеальной, уж простите. хороший вариант Redmi Note 13 Pro Plus+
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Выбор мобильного телефона

Сообщение Изаура » Сегодня, 09:29

Спасибо за подсказку. Мне сказали, что очень большой экран не нужен, неудобно будет носить. Нужен средний размер. Ну и про ролики с Ютуба - это просто один из критериев, но не самый важный. Лучше всего подобрать максимум характеристик в указанном ценовом диапазоне, качество, безглючность.
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