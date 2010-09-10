Сообщение zevc » Сегодня, 19:55

По рекомендации знакомых обратились в салон, где продают входные двери, взяли там дверь по рекомендации продавца. Тот уверял, что дверь прочная, толщина наружного листа 1,2 миллиметра. По факту оказалось, что из этого 0,5 мм это краска. Недовольна ужасно, что делать?