Двери

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1554
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Двери

Сообщение zevc » Вчера, 19:55

По рекомендации знакомых обратились в салон, где продают входные двери, взяли там дверь по рекомендации продавца. Тот уверял, что дверь прочная, толщина наружного листа 1,2 миллиметра. По факту оказалось, что из этого 0,5 мм это краска. Недовольна ужасно, что делать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1551
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Двери

Сообщение klonik » Вчера, 22:13

Вы уже дверь поставили? Если нет, то просто возвращайте в магазин, причем даже причину объяснять не обязательно. Во всех остальных случаях пишите претензию на имя продавца, а там уж как пойдет. Вообще, когда входные стальные двери покупают, толщину смотрят в паспорте изделия. И да, есть такое, что продавцы слой краски зачем-то учитывают в толщину металла. Я считаю, что это мошенничество.
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