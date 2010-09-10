Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1554
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 20:02

Доброго времени суток всем. В последнее время никак не могу выбраться из долговой ямы, вечно не хватает денег. Устала брать в долг, потом отдавать и опять по новой. Вот вспомнила, что нам дедушка с бабушкой оставили золотые зубы, видимо, пришло время их использовать. Только не знаю, где их принимают, может вы подскажете?
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