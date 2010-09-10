Подскажите
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Подскажите
Доброго времени суток всем. В последнее время никак не могу выбраться из долговой ямы, вечно не хватает денег. Устала брать в долг, потом отдавать и опять по новой. Вот вспомнила, что нам дедушка с бабушкой оставили золотые зубы, видимо, пришло время их использовать. Только не знаю, где их принимают, может вы подскажете?
Re: Подскажите
Здравствуйте! Мне в свое время в наследство достались золотые зубы, четыре от бабушки и две от дедушки. Честно говоря, когда у меня возникают финансовые проблемы, я их сдаю в ломбард, пока продала лишь две. Для этой цели я нашла себе ломбард стоматологическое золото они принимают без проблем. Я отношу изделия в салон, эксперт оценивает их при мне и предлагает сумму, можно получить наличные либо на карту. Весь процесс занимает минимум времени.
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