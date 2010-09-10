Сообщение zevc » Вчера, 20:02

Доброго времени суток всем. В последнее время никак не могу выбраться из долговой ямы, вечно не хватает денег. Устала брать в долг, потом отдавать и опять по новой. Вот вспомнила, что нам дедушка с бабушкой оставили золотые зубы, видимо, пришло время их использовать. Только не знаю, где их принимают, может вы подскажете?