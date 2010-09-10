Постройка дома
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Постройка дома
Здравствуйте, кто живет в газобетонном доме? Как вам живется, какие есть у такого дома преимущества? Что вообще можете сказать о таком доме? Просто хотим построить дом, а определиться с материалом никак не можем.
Re: Постройка дома
Добрый день, сейчас дома строят из совершенно разных материалов. Но из газоблока дома являются самыми популярными. Потому что они, получаются, строятся из экологически чистого материала. Он обладает отличной теплоизоляцией, благодаря чему отапливать дом зимой не так дорого. На самом деле преимуществ у домов из газобетона много, о них можете почитать тут https://biosferapark.ru/stroitelstvo-do ... eniya.html . Самое главное, чтобы такой дом был возведен правильно. Тогда в доме будет приятно находиться и комфортно жить.
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