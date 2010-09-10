Сообщение zevc » 26 минут назад

Добрый день, собираюсь строить дачный домик. Я хочу из бруса, но друг мне советует построить из пеноблока. Если честно, то я к такому материала насторожено отношусь. Может зря, конечно, поэтому прошу вашей помощи. Строить из бруса или все-таки из пеноблока?