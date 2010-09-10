Постройка дома

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1554
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Постройка дома

Сообщение zevc » 26 минут назад

Добрый день, собираюсь строить дачный домик. Я хочу из бруса, но друг мне советует построить из пеноблока. Если честно, то я к такому материала насторожено отношусь. Может зря, конечно, поэтому прошу вашей помощи. Строить из бруса или все-таки из пеноблока?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1551
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Постройка дома

Сообщение klonik » 18 минут назад

Здравствуйте, для постоянного жилья конечно пеноблок лучше. Но это я так думаю, это только мое мнение. Дело в том, что брус гниет, а пеноблок нет. На самом деле у домов из пеноблоков есть много преимуществ. О них вы можете почитать тут https://x-serial.ru/stroitelstvo/11404- ... lokov.html . При этом деревянный дом гораздо сложнее и дороже отделывать, в этом плане пеноблок лучше. Ну вы сами смотрите, к чему больше душа лежит и финансы позволяют. Из того материала и стройте. Если вас интересует мое мнение, то я бы построила из пеноблока. Хороший и долговечный материал.
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