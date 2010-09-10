Кого из ведущих вы любите на ТВ?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1552
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кого из ведущих вы любите на ТВ?

Сообщение klonik » 13 минут назад

Кого из ведущих вы любите на ТВ? Кого бы хотели видеть там по чаще?)
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1555
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кого из ведущих вы любите на ТВ?

Сообщение zevc » менее минуты назад

Давно уже телевизор не смотрю, все в интернете на ютубе и телеге ищу интересное. Прекрасно заменяет те программы, что уже давным давно не актуальны и не интересны по ящику. Хотя есть и такое мнение - https://fedpress.ru/news/society/news_s ... elevidenii Как вам данные персонажи?
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