Поиск книг

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1557
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Поиск книг

Сообщение zevc » Сегодня, 11:04

Подскажите, где стоит искать интересные книги для чтения?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1555
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Поиск книг

Сообщение klonik » Сегодня, 11:06

Книжный Дом - мое все) Отличная библиотека, где можно найти книги на любой вкус) Пропадаю там уже с пол года) Можете про нее на https://prykoly.ru/elektronnaya-bibliot ... zhkin-dom/ почитать. Лучше выбора я не знаю...
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