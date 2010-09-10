Аудиокниги

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1555
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Аудиокниги

Сообщение klonik » Сегодня, 11:12

Аудиокниги без регистрации, где можно найти для прослушивания?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1557
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Аудиокниги

Сообщение zevc » Сегодня, 11:17

После просмотра Дюны в кино решила всю серию книг прослушать. так нашла на https://prykoly.ru/audioknigi-bez-regis ... da-vybora/ инфу про отличную библиотеку с бесплатными аудиокнигами. Можете по моим стопам пойти) Еще и читает очень приятный голос...)
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