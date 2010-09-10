Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1556
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 44 минуты назад

Плантер в качестве отмостки кто-то использовал, есть ли толк? Материал вроде не новый, но про него нигде ничего не пишут толком. Чем больше тему начинаешь изучать, тем больше путаешься. То, что он идет к гидроизоляции я поняла, а вот именно как отмостка как он?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя