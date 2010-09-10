Сообщение klonik » 44 минуты назад

Плантер в качестве отмостки кто-то использовал, есть ли толк? Материал вроде не новый, но про него нигде ничего не пишут толком. Чем больше тему начинаешь изучать, тем больше путаешься. То, что он идет к гидроизоляции я поняла, а вот именно как отмостка как он?