Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1559
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 17:31

Плантер в качестве отмостки кто-то использовал, есть ли толк? Материал вроде не новый, но про него нигде ничего не пишут толком. Чем больше тему начинаешь изучать, тем больше путаешься. То, что он идет к гидроизоляции я поняла, а вот именно как отмостка как он?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1561
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:25

Отлично, посмотрите тут https://bikra-m.ru/waterproof/krovlya-i ... a/planter/ плантер под эту задачу и смело берите, справляется отлично. Главное при укладке смотрите куда у вас пупырышки смотрят. Должны наверх, чтобы вода с крыши стекала и, конечно, материал обязательно под углом укладывается. Вообще, мне бы тоже было интересно почитать взгляд профессионала на материал. Тут есть такие?
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