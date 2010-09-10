Подскажите
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Подскажите
Плантер в качестве отмостки кто-то использовал, есть ли толк? Материал вроде не новый, но про него нигде ничего не пишут толком. Чем больше тему начинаешь изучать, тем больше путаешься. То, что он идет к гидроизоляции я поняла, а вот именно как отмостка как он?
Re: Подскажите
Отлично, посмотрите тут https://bikra-m.ru/waterproof/krovlya-i ... a/planter/ плантер под эту задачу и смело берите, справляется отлично. Главное при укладке смотрите куда у вас пупырышки смотрят. Должны наверх, чтобы вода с крыши стекала и, конечно, материал обязательно под углом укладывается. Вообще, мне бы тоже было интересно почитать взгляд профессионала на материал. Тут есть такие?
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