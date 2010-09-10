Доставка еды
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Доставка еды
Девочки привет, скажите, а вы дома сами готовите или заезжаете в супермаркет и там покупаете еду? У меня очень плотный график на работе, что я не всегда успеваю дома приготовить. А кушать-то хочется, вот меня и интересует как вы питаетесь?
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