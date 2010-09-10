Доставка еды
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Доставка еды
Девочки привет, скажите, а вы дома сами готовите или заезжаете в супермаркет и там покупаете еду? У меня очень плотный график на работе, что я не всегда успеваю дома приготовить. А кушать-то хочется, вот меня и интересует как вы питаетесь?
Re: Доставка еды
Привет, у меня тоже очень плотный график на работе. О какой готовке может идти речь, если даже на работе перекусить зачастую бывает некогда. В таких случаях меня очень хорошо выручает готовая еда с доставкой. Сейчас очень много ресторанов, кафе, которые осуществляют доставку. На самом деле это очень удобно. Даже можно заказывать диетическую еду сразу на несколько дней.
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