Доставка еды

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1559
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Доставка еды

Сообщение klonik » Вчера, 18:16

Девочки привет, скажите, а вы дома сами готовите или заезжаете в супермаркет и там покупаете еду? У меня очень плотный график на работе, что я не всегда успеваю дома приготовить. А кушать-то хочется, вот меня и интересует как вы питаетесь?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1561
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Доставка еды

Сообщение zevc » 53 минуты назад

Привет, у меня тоже очень плотный график на работе. О какой готовке может идти речь, если даже на работе перекусить зачастую бывает некогда. В таких случаях меня очень хорошо выручает готовая еда с доставкой. Сейчас очень много ресторанов, кафе, которые осуществляют доставку. На самом деле это очень удобно. Даже можно заказывать диетическую еду сразу на несколько дней.
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