Сообщение klonik » Вчера, 18:16

Девочки привет, скажите, а вы дома сами готовите или заезжаете в супермаркет и там покупаете еду? У меня очень плотный график на работе, что я не всегда успеваю дома приготовить. А кушать-то хочется, вот меня и интересует как вы питаетесь?