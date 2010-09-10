Сертификация оборудования из Китая
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Сертификация оборудования из Китая
Сертификация оборудования из Китая интересует, как это можно произвести по всем правилам? Где узнать?
Re: Сертификация оборудования из Китая
Актуальная тема на данный момент, товарооборот с Поднебесной растет просто как грибы... Могу вам вот этот https://k-politika.ru/sertifikaciya-obo ... iz-kitaya/ материал по теме вопроса посоветовать, если в нем не найдете ответов, то там уже гуглить углубленно нужно.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость