Сертификация оборудования из Китая

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1558
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сертификация оборудования из Китая

Сообщение klonik » 17 минут назад

Сертификация оборудования из Китая интересует, как это можно произвести по всем правилам? Где узнать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1558
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Сертификация оборудования из Китая

Сообщение zevc » 16 минут назад

Актуальная тема на данный момент, товарооборот с Поднебесной растет просто как грибы... Могу вам вот этот https://k-politika.ru/sertifikaciya-obo ... iz-kitaya/ материал по теме вопроса посоветовать, если в нем не найдете ответов, то там уже гуглить углубленно нужно.
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