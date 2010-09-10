Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1561
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:41

Девчонки привет, как вы считаете, странно девушке увлекаться компьютерной техникой и программным обеспечением? Мне вот очень нравиться, а мой молодой человек говорит, что это занятие совсем неженское. А вы что думаете?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1559
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 23:22

Привет, меня тоже интересует все о пк и не только. Я считаю, что компьютерами и программным обеспечением может заниматься совершенно любой человек. Вне зависимости от пола и возраста. Я вот даже знаю 14-летних мальчишек, которые разбираются в компьютерах лучше, чем многие взрослые люди. Самое главное, чтобы вам нравилось это занятие.
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