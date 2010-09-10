Сообщение zevc » Вчера, 22:41

Девчонки привет, как вы считаете, странно девушке увлекаться компьютерной техникой и программным обеспечением? Мне вот очень нравиться, а мой молодой человек говорит, что это занятие совсем неженское. А вы что думаете?