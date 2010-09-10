Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Девчонки привет, как вы считаете, странно девушке увлекаться компьютерной техникой и программным обеспечением? Мне вот очень нравиться, а мой молодой человек говорит, что это занятие совсем неженское. А вы что думаете?
Re: Подскажите
Привет, меня тоже интересует все о пк и не только. Я считаю, что компьютерами и программным обеспечением может заниматься совершенно любой человек. Вне зависимости от пола и возраста. Я вот даже знаю 14-летних мальчишек, которые разбираются в компьютерах лучше, чем многие взрослые люди. Самое главное, чтобы вам нравилось это занятие.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя