Необходимы хомута для строительных лесов.

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Необходимы хомута для строительных лесов.

Сообщение Изаура » Сегодня, 10:54

Необходимы хомута для строительных лесов. То что на заводе или прямого поставщика подобные вещи покупать необходимо это само собой но вопрос в том где эту фирму найти, я что то не думаю что подобная фирма есть как раз таки в самом городе, возможно придется приобрести данный товар просто через посредников. Подскажите контакты?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей