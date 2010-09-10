Необходимы хомута для строительных лесов.
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Необходимы хомута для строительных лесов.
Необходимы хомута для строительных лесов. То что на заводе или прямого поставщика подобные вещи покупать необходимо это само собой но вопрос в том где эту фирму найти, я что то не думаю что подобная фирма есть как раз таки в самом городе, возможно придется приобрести данный товар просто через посредников. Подскажите контакты?
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