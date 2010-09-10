Сообщение Изаура » Сегодня, 10:54

Необходимы хомута для строительных лесов. То что на заводе или прямого поставщика подобные вещи покупать необходимо это само собой но вопрос в том где эту фирму найти, я что то не думаю что подобная фирма есть как раз таки в самом городе, возможно придется приобрести данный товар просто через посредников. Подскажите контакты?