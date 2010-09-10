Сообщение zevc » Сегодня, 11:34

Уезжаю на несколько недель в командировку в другой город. Если честно, я вообще не планировала куда-то ехать, так как у меня есть кот. Его оставить не с кем. Слышала, что сейчас есть зоогостиницы. Как вы считаете, можно ли своего любимого питомца отдать на несколько недель? Нормальные там условия, я что-то переживаю?