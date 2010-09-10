Зоогостиница

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1567
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Зоогостиница

Сообщение zevc » Сегодня, 11:34

Уезжаю на несколько недель в командировку в другой город. Если честно, я вообще не планировала куда-то ехать, так как у меня есть кот. Его оставить не с кем. Слышала, что сейчас есть зоогостиницы. Как вы считаете, можно ли своего любимого питомца отдать на несколько недель? Нормальные там условия, я что-то переживаю?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1565
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Зоогостиница

Сообщение klonik » Сегодня, 21:12

Я стабильно два раза в год на две недели уезжаю в другую страну отдыхать. И для меня зоогостиница хороший вариант. Конечно, не дешево выходит. Но деваться мне некуда, потому что кота же одного не оставишь. К тому же я уверена, что в этом заведении будут хорошо относиться к моему животному. За ним все вовремя будет убрано, и он вкусно накормлен. Вы не хотите рассмотреть такой вариант?
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