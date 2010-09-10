Доставка еды

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1565
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Доставка еды

Сообщение zevc » Сегодня, 11:40

Всем привет. Возникли некоторые проблемы с пищеварением, начал расти вес в геометрической прогрессии. Никогда такого не было, я в тихом шоке. Мне всего 30 лет, рост 164 см, а вешу я уже 73 кг. Решила взять себя в руки, пока включила спорт в свою жизнь, нужно бы еще питание наладить, а готовить времени нет вообще. Подскажите пожалуйста, где можно заказать готовые блюда правильного питания?
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