Доставка еды
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Доставка еды
Всем привет. Возникли некоторые проблемы с пищеварением, начал расти вес в геометрической прогрессии. Никогда такого не было, я в тихом шоке. Мне всего 30 лет, рост 164 см, а вешу я уже 73 кг. Решила взять себя в руки, пока включила спорт в свою жизнь, нужно бы еще питание наладить, а готовить времени нет вообще. Подскажите пожалуйста, где можно заказать готовые блюда правильного питания?
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