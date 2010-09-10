Доставка еды
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Доставка еды
Всем привет. Возникли некоторые проблемы с пищеварением, начал расти вес в геометрической прогрессии. Никогда такого не было, я в тихом шоке. Мне всего 30 лет, рост 164 см, а вешу я уже 73 кг. Решила взять себя в руки, пока включила спорт в свою жизнь, нужно бы еще питание наладить, а готовить времени нет вообще. Подскажите пожалуйста, где можно заказать готовые блюда правильного питания?
Re: Доставка еды
Доброго дня. Когда я уже приблизилась к 50 размеру, я впала в глубокую депрессию. Не знала, что делать и с чего начать. Очень благодарна своей подруге, за то что буквально потащила меня в тренажерный зал. Там я познакомилась с классным тренером, который, помимо комплекса тренировок, подсказал, где лучше всего заказать готовые блюда с доставкой на дом . Здесь есть разные программы питания, я выбралас для себя - снижение. Меню рассчитано на 1200ккал в день, что для меня самый подходящий вариант. У них вся еда вкусная и полезная, благодаря ей, я начала уже терять вес.
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