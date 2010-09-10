Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1567
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:05

Здравствуйте. С подругой хотим сгонять на неделю в Санкт-Петербург. Хотим побывать в исторических местах и попробовать что-нибудь новенькое в каком-нибудь активном отдыхе. Не сказать, что мы адреналинщицы, но что-то необычное хочется испытать. Можете порекомендовать что-то подобное? Заранее спасибо за отклик!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1565
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 21:55

Приветствую всех. Когда я была в Питере, я случайно увидела, как возле Лахты-центра катались ребята на сапах. Мне тоже захотелось попробовать такое, хотя до этого ни разу не стояла на них, но желание перебороло страх. Разузнала, что компания https://sup-bro.ru/ , может организовать такой досуг. Скажу одно, вам обязательно нужно попробовать этот вид отдыха. Я получила столько эмоций, сколько не получала за всю жизнь. При следующей поездке, я обязательно попробую поплавать на сапе уже в Лен.области.
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