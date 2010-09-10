Сообщение zevc » Сегодня, 12:05

Здравствуйте. С подругой хотим сгонять на неделю в Санкт-Петербург. Хотим побывать в исторических местах и попробовать что-нибудь новенькое в каком-нибудь активном отдыхе. Не сказать, что мы адреналинщицы, но что-то необычное хочется испытать. Можете порекомендовать что-то подобное? Заранее спасибо за отклик!