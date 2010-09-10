Сообщение klonik » Сегодня, 20:06

Что можно придумать для организации связи на складе? Помещение сконструировано таким образом, что внутри сеть не ловит, вообще. То есть варианты мобильной связи сразу отметаем, они не подходят. Рации? Возможно, но как это все работает?