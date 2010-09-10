Подскажите
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Подскажите
Что можно придумать для организации связи на складе? Помещение сконструировано таким образом, что внутри сеть не ловит, вообще. То есть варианты мобильной связи сразу отметаем, они не подходят. Рации? Возможно, но как это все работает?
Re: Подскажите
Смотрите на радиосвязь стандарта tetra, в вашем случае это лучший вариант. Это радиосвязь, которая считается очень стабильной. При этом, если тут https://tisscom.ru/ будете оснащение склада заказывать, выйдет все обустройство недорого. Конечно, стоимость будет зависеть от площади склада и количества оборудования, но если говорить честно, то адекватных альтернатив тут нет.
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