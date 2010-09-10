Окна

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1565
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Окна

Сообщение klonik » Сегодня, 20:19

У мамы в квартире деревянные окна, которые она отказывается менять на пластиковые. Каждый год затыкаем щели ватой, клеим скотч специальный, весной все отмываем. В этом году дуло сильно, несмотря на все наши старания. Это значит, что окнам уже не помочь?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1567
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Окна

Сообщение zevc » Сегодня, 21:37

Да почему, скорее всего это значит, что вашим окнам просто ремонт требуется. Вы к ним https://okna.guru обратитесь, пусть специалист приедет, посмотрит и уже скажет, что можно сделать. Не торопитесь их списывать – я с того года размышляю, как наши пластиковые окна назад на деревянные заменить. Как показывает практика, они все же по итогу лучше, с ними микроклимат другой.
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