Сообщение klonik » Сегодня, 20:19

У мамы в квартире деревянные окна, которые она отказывается менять на пластиковые. Каждый год затыкаем щели ватой, клеим скотч специальный, весной все отмываем. В этом году дуло сильно, несмотря на все наши старания. Это значит, что окнам уже не помочь?