Окна
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Окна
У мамы в квартире деревянные окна, которые она отказывается менять на пластиковые. Каждый год затыкаем щели ватой, клеим скотч специальный, весной все отмываем. В этом году дуло сильно, несмотря на все наши старания. Это значит, что окнам уже не помочь?
Re: Окна
Да почему, скорее всего это значит, что вашим окнам просто ремонт требуется. Вы к ним https://okna.guru обратитесь, пусть специалист приедет, посмотрит и уже скажет, что можно сделать. Не торопитесь их списывать – я с того года размышляю, как наши пластиковые окна назад на деревянные заменить. Как показывает практика, они все же по итогу лучше, с ними микроклимат другой.
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