Оборудование для кафе
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Оборудование для кафе
Купили кафе. Теперь намерены сменить всё оборудование на кухне, так как оно старое и изношенное. Где можно выгодно приобрести новое оборудование для кухни?
Re: Оборудование для кафе
У нас была немного другая ситуация. Кафе открывали с нуля, но оборудование для кухни и всю мебель брали б/у. В то время со средствами была напряжёнка. Со временем развернулись и здесь заказали новое оборудование для кухни https://liramarket.ru/. Конечно это улучшило качество работы и обслуживание клиентов.
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