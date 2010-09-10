Оборудование для кафе

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Оборудование для кафе

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 07:37

Купили кафе. Теперь намерены сменить всё оборудование на кухне, так как оно старое и изношенное. Где можно выгодно приобрести новое оборудование для кухни?
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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Re: Оборудование для кафе

Сообщение Roofdier » Сегодня, 07:56

У нас была немного другая ситуация. Кафе открывали с нуля, но оборудование для кухни и всю мебель брали б/у. В то время со средствами была напряжёнка. Со временем развернулись и здесь заказали новое оборудование для кухни https://liramarket.ru/. Конечно это улучшило качество работы и обслуживание клиентов.
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