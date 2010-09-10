Интересные игры на Андроид 2024

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Интересные игры на Андроид 2024

Сообщение Buneyaz » 34 минуты назад

Можете порекомендовать интересные игры на Андроид 2024? Пересел с автомобиля на метро до конца этого месяца, а там каждое утро по 40 минут делать нечего. Книгу читать не вариант, комфорт отсутствует. Во что вы играете? Из здесь https://androidapplications.store/ представленных, можете посоветовать парочку интересных в жанре RPG?
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