Интересные игры на Андроид 2024
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Интересные игры на Андроид 2024
Можете порекомендовать интересные игры на Андроид 2024? Пересел с автомобиля на метро до конца этого месяца, а там каждое утро по 40 минут делать нечего. Книгу читать не вариант, комфорт отсутствует. Во что вы играете? Из здесь https://androidapplications.store/ представленных, можете посоветовать парочку интересных в жанре RPG?
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