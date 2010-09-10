Файлообменник. Заработок на продаже файлов
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Файлообменник. Заработок на продаже файлов
BMYFILE.COM предлагает сервис продажи ваших файлов за Bitcoin с личным фотохостингом и Telegram-ботом для автоматических сделок. Основные преимущества включают фиксированную цену в долларах и дальнейшую конвертацию в BTC при оплате для максимальной гибкости на рынке, фотохостинг с поддержкой любого формата изображений и возможностью постоянных или одноразовых ссылок с автоочисткой метаданных.
После регистрации вы получаете персональную страницу магазина файлов и Telegram-бот для комфорта и скорости продаж ваших файлов. Широкие настройки конфиденциальности и визуальные опции обеспечивают обширные возможности в работе. Комиссия за вывод всего 3% независимо от суммы. Сервис поддерживает продажи на английском и русском языках.
После регистрации вы получаете персональную страницу магазина файлов и Telegram-бот для комфорта и скорости продаж ваших файлов. Широкие настройки конфиденциальности и визуальные опции обеспечивают обширные возможности в работе. Комиссия за вывод всего 3% независимо от суммы. Сервис поддерживает продажи на английском и русском языках.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя