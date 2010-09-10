Файлообменник. Заработок на продаже файлов

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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gfregig
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 июн 2015, 14:14

Файлообменник. Заработок на продаже файлов

Сообщение gfregig » Сегодня, 07:32

BMYFILE.COM предлагает сервис продажи ваших файлов за Bitcoin с личным фотохостингом и Telegram-ботом для автоматических сделок. Основные преимущества включают фиксированную цену в долларах и дальнейшую конвертацию в BTC при оплате для максимальной гибкости на рынке, фотохостинг с поддержкой любого формата изображений и возможностью постоянных или одноразовых ссылок с автоочисткой метаданных.

После регистрации вы получаете персональную страницу магазина файлов и Telegram-бот для комфорта и скорости продаж ваших файлов. Широкие настройки конфиденциальности и визуальные опции обеспечивают обширные возможности в работе. Комиссия за вывод всего 3% независимо от суммы. Сервис поддерживает продажи на английском и русском языках.
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