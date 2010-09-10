Емкости на ферму

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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Емкости на ферму

Сообщение Lionel » Сегодня, 16:12

Надо купить новые емкости для различных целей на молочной ферме. Мы ее собираемся открыть в скором будущем. А емкости нужны например, для того чтобы молоко хранить, телят поить и так далее. Где купить их посоветуете?
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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: Емкости на ферму

Сообщение Níell » Сегодня, 16:24

Вам надо купить разные емкости из пластика. Это оптимальное решение по многим причинам. Но самое главное, что они полностью безопасны для людей и животных.
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Cathair
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 23:29

Re: Емкости на ферму

Сообщение Cathair » 34 минуты назад

Согласен, что пластиковые емкости будет хорошим выбором. Они могут быть разного размера и форм. Могут быть и круглыми и прямоугольными и так далее. И еще они очень прочные.
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Емкости на ферму

Сообщение Venik » менее минуты назад

Почти нечего добавить к тем словам, что уже написаны про пластиковые емкости. Отмечу только, что их легко мыть, потому что они ничего в себя не впитывают. Идеально для хранения молока и чистой питьевой воды. Вы можете не искать их, а просто заказать. Заказ выполнят быстро на этом производстве емкостей из пластика https://www.svarplastik.ru/
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