Где и какой салют купить в Минске?
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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Где и какой салют купить в Минске?
В начале июня у сестры будет день рождения, приглашает к себе в Минск. Хочу съездить. Можете подсказать, какой и где салют купить в Минске? У неё спрашивать не могу, поскольку сюрприза не получится. Я рассматриваю среднюю батарею с калибром 25-30, но местных производителей пиротехники не знаю. Нужна ваша помощь.
Есть кто из Минска на нашем форуме?
Есть кто из Минска на нашем форуме?
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