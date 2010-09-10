Где и какой салют купить в Минске?

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Где и какой салют купить в Минске?

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 19:44

В начале июня у сестры будет день рождения, приглашает к себе в Минск. Хочу съездить. Можете подсказать, какой и где салют купить в Минске? У неё спрашивать не могу, поскольку сюрприза не получится. Я рассматриваю среднюю батарею с калибром 25-30, но местных производителей пиротехники не знаю. Нужна ваша помощь.
Есть кто из Минска на нашем форуме?
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