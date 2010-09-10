Что приготовить на обед

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1571
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Что приготовить на обед

Сообщение zevc » Сегодня, 11:23

Что приготовить на обед? Делитесь рецептами!)
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1569
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Что приготовить на обед

Сообщение klonik » Сегодня, 11:24

Да вариантов покушать масса) Главное ручки что бы из правильного места росли) Вот вам немного информации - https://zonakulinara.ru/chto-prigotovit ... tov-blyud/ Многое уже пробовала - получается очень вкусно)
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