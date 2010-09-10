Матрёшкин стиль
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Матрёшкин стиль
Всем привет, недавно увидела платье в магазине в стиле матрешки. Мне так понравилось, не будет ли оно на мне смотреться по-старушечьему. Все-таки я матрешки стиль сравниваю с чем-то прошлым.
Re: Матрёшкин стиль
Привет, конечно, все зависит от фасона. Но так-то платья в стиле матрешки сейчас очень популярны. Я тоже считаю, что такие платья пропитаны духом очень далёкого времени. Но сейчас такой стиль все больше набирает популярности. Можете даже почитать об этом тут https://www.business-gazeta.ru/article/137030 . Сама матрешка, а также стиль матрешки является исконно русский. Поэтому я думаю, если приобретете это платье оно будет еще долгое время актуально. Если нравится платье и оно на вас очень хорошо сидит, то берите, конечно. Себя ведь радовать надо хотя бы иногда.
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