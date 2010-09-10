Матрёшкин стиль

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1569
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Матрёшкин стиль

Сообщение klonik » Сегодня, 11:32

Всем привет, недавно увидела платье в магазине в стиле матрешки. Мне так понравилось, не будет ли оно на мне смотреться по-старушечьему. Все-таки я матрешки стиль сравниваю с чем-то прошлым.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1571
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Матрёшкин стиль

Сообщение zevc » Сегодня, 11:38

Привет, конечно, все зависит от фасона. Но так-то платья в стиле матрешки сейчас очень популярны. Я тоже считаю, что такие платья пропитаны духом очень далёкого времени. Но сейчас такой стиль все больше набирает популярности. Можете даже почитать об этом тут https://www.business-gazeta.ru/article/137030 . Сама матрешка, а также стиль матрешки является исконно русский. Поэтому я думаю, если приобретете это платье оно будет еще долгое время актуально. Если нравится платье и оно на вас очень хорошо сидит, то берите, конечно. Себя ведь радовать надо хотя бы иногда.
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