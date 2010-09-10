Сообщение klonik » Сегодня, 11:32

Всем привет, недавно увидела платье в магазине в стиле матрешки. Мне так понравилось, не будет ли оно на мне смотреться по-старушечьему. Все-таки я матрешки стиль сравниваю с чем-то прошлым.