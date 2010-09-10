Дезинфекция
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Дезинфекция
Приветствую всех! Нашему дому всего 7 лет, но на потолке почему-то начала появляться плесень. Мы живем на последнем этаже, сначала думали, что есть протечка, но ее мы не нашли. Поэтому решили попробовать избавиться от него с помощью специалистов. Кто пробовал, скажите, стоит ли это делать? Есть ли эффект?
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