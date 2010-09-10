Дезинфекция
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Дезинфекция
Приветствую всех! Нашему дому всего 7 лет, но на потолке почему-то начала появляться плесень. Мы живем на последнем этаже, сначала думали, что есть протечка, но ее мы не нашли. Поэтому решили попробовать избавиться от него с помощью специалистов. Кто пробовал, скажите, стоит ли это делать? Есть ли эффект?
Re: Дезинфекция
Доброго дня. Мы когда переехали в другую квартиру, в ванной комнате была плесень. Сначала попробовала избавиться от нее подручными средствами, на ненадолго помогло, потом опять вылезла. Посоветовавшись со знакомыми, мне посоветовали обратиться в компанию, которая производит профессиональную дезинфекцию, вот ее адрес - https://mr72.ru/ . На время обработки мы уехали на дачу. Когда приехали, плесени уже не было и не было каких-либо других неприятных запахов. Пока что прошло больше полугода, а плесень обратно не вылезла.
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