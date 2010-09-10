Сувениры
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Сувениры
Девочки привет, когда вы едете за границу что покупаете, что туда везете? Просто меня в гости в другую страну подруга позвала. С пустыми руками ехать, естественно не хорошо. Мне бы хотелось что-то привезти из нашей страны интересное. Может, подскажите?
Re: Сувениры
Привет, самым лучшим подарком из России будут красочные русские сувениры https://yablor.ru/blogs/krasochnie-russ ... ri/5717106 . Вы правы, что в гости с пустыми руками ехать не хорошо. Поэтому если вы едете из России, то сувенир какой-нибудь из нашей страны будет кстати. Подарков в нашей стране очень много. Чего только стоят матрешки, посуда с хохломской росписью, гжель, платки и многое другое. Ведь такое за границей не найдешь. И я уверена, что таким оригинальным подарком обязательно будут рады.
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