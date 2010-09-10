Сообщение zevc » Сегодня, 12:44

Девочки привет, когда вы едете за границу что покупаете, что туда везете? Просто меня в гости в другую страну подруга позвала. С пустыми руками ехать, естественно не хорошо. Мне бы хотелось что-то привезти из нашей страны интересное. Может, подскажите?