Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1571
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:41

Всем привет, допустили меня на огород к тетке, там полный раздрай, она уже пару лет туда не ездит, а брату не надо, у него своя дача. Парник там устал, покупать новый пока не решила. Я хочу пленку на дуги натянуть и попробовать что-то вырастить. Где ее продают?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1573
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:26

Доброго времени суток, так сразу все покупать не стоит, вдруг действительно огород - это не ваше. Вот мне в первый год это перестало нравится, благо я на всем готовом экспериментировала) Пленку для парника можно взять здесь https://bikra-m.ru/guard/plenka-ograzhdeniya-i-ukrytiya/plenka/prozrachnaya/, плотность разная, продается рулонами или могут отрезать нужное количество метров. Вы у соседей спросите, на те культуры, которые вы сажать хотите, какая пленка нужна по плотности, чтоб не замерзли и не сгорели.
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