Сообщение klonik » Вчера, 21:41

Всем привет, допустили меня на огород к тетке, там полный раздрай, она уже пару лет туда не ездит, а брату не надо, у него своя дача. Парник там устал, покупать новый пока не решила. Я хочу пленку на дуги натянуть и попробовать что-то вырастить. Где ее продают?