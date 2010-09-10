Подскажите
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Подскажите
Всем привет, допустили меня на огород к тетке, там полный раздрай, она уже пару лет туда не ездит, а брату не надо, у него своя дача. Парник там устал, покупать новый пока не решила. Я хочу пленку на дуги натянуть и попробовать что-то вырастить. Где ее продают?
Re: Подскажите
Доброго времени суток, так сразу все покупать не стоит, вдруг действительно огород - это не ваше. Вот мне в первый год это перестало нравится, благо я на всем готовом экспериментировала) Пленку для парника можно взять здесь https://bikra-m.ru/guard/plenka-ograzhdeniya-i-ukrytiya/plenka/prozrachnaya/, плотность разная, продается рулонами или могут отрезать нужное количество метров. Вы у соседей спросите, на те культуры, которые вы сажать хотите, какая пленка нужна по плотности, чтоб не замерзли и не сгорели.
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