Сообщение Fillana » Вчера, 23:13

У нас сын школу заканчивает и мы сейчас стараемся подобрать для него хороший вуз. Но все дело в том, что он заявил, что хочет учиться за рубежом - где-нибудь в Европе. Мы с мужем не против в общем-то, но какую страну выбрать? Какой вуз? Что можете подсказать?