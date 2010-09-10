Выбираем ВУЗ для сына
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Выбираем ВУЗ для сына
У нас сын школу заканчивает и мы сейчас стараемся подобрать для него хороший вуз. Но все дело в том, что он заявил, что хочет учиться за рубежом - где-нибудь в Европе. Мы с мужем не против в общем-то, но какую страну выбрать? Какой вуз? Что можете подсказать?
Re: Выбираем ВУЗ для сына
Вы отправите сына после школы одного за границу жить? А сколько ему сейчас? 17, если не второгодник? Это же еще совсем ребенок! Ни за что бы своего сына не отпустила никуда в этом возрасте.
Re: Выбираем ВУЗ для сына
А мне кажется, что в семнадцать лет юноша уже вполне способен за себя отвечать и адекватно смотреть на жизнь. Нет, ну понятно, что все от человека и от воспитания зависит. Но вот я своему сына, например, полностью доверяю и отпустила бы его без разговоров. А на счет выбора вуза что могу подсказать - не думали про поступление в Венский университет: https://educationaustria.ru/vuzy-veny/v ... iversitet/ ? Его выпускников очень высоко ценят!
Re: Выбираем ВУЗ для сына
Не забывайте, что при выборе заграничного вуза нужно учитывать, что обучение будет проходить на этом языке. Так что как минимум начальные знания этого языка у вашего сына должны быть
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