Выбираем ВУЗ для сына

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Выбираем ВУЗ для сына

Сообщение Fillana » Вчера, 23:13

У нас сын школу заканчивает и мы сейчас стараемся подобрать для него хороший вуз. Но все дело в том, что он заявил, что хочет учиться за рубежом - где-нибудь в Европе. Мы с мужем не против в общем-то, но какую страну выбрать? Какой вуз? Что можете подсказать?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Выбираем ВУЗ для сына

Сообщение Raduznaya » Вчера, 23:24

Вы отправите сына после школы одного за границу жить? А сколько ему сейчас? 17, если не второгодник? Это же еще совсем ребенок! Ни за что бы своего сына не отпустила никуда в этом возрасте.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Выбираем ВУЗ для сына

Сообщение Пантерка » Вчера, 23:30

А мне кажется, что в семнадцать лет юноша уже вполне способен за себя отвечать и адекватно смотреть на жизнь. Нет, ну понятно, что все от человека и от воспитания зависит. Но вот я своему сына, например, полностью доверяю и отпустила бы его без разговоров. А на счет выбора вуза что могу подсказать - не думали про поступление в Венский университет: https://educationaustria.ru/vuzy-veny/v ... iversitet/ ? Его выпускников очень высоко ценят!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Выбираем ВУЗ для сына

Сообщение Holly » Вчера, 23:41

Не забывайте, что при выборе заграничного вуза нужно учитывать, что обучение будет проходить на этом языке. Так что как минимум начальные знания этого языка у вашего сына должны быть
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость