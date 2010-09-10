Сообщение zevc » Сегодня, 11:39

Добрый день, в планах в ближайшее время поменять машину. Сейчас езжу на Toyota Corolla 2014 года. Сами понимаете, уже возраст. Хочу поменять на BMW 3 серии. Но сейчас с европейскими автомобилями не все так гладко. Может, знаете к кому можно обратиться, чтобы выгодно купить автомобиль?