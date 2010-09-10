Покупка авто
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Покупка авто
Добрый день, в планах в ближайшее время поменять машину. Сейчас езжу на Toyota Corolla 2014 года. Сами понимаете, уже возраст. Хочу поменять на BMW 3 серии. Но сейчас с европейскими автомобилями не все так гладко. Может, знаете к кому можно обратиться, чтобы выгодно купить автомобиль?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей