Покупка авто
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Покупка авто
Добрый день, в планах в ближайшее время поменять машину. Сейчас езжу на Toyota Corolla 2014 года. Сами понимаете, уже возраст. Хочу поменять на BMW 3 серии. Но сейчас с европейскими автомобилями не все так гладко. Может, знаете к кому можно обратиться, чтобы выгодно купить автомобиль?
Re: Покупка авто
Здравствуйте, я буквально месяц назад купила автомобиль с пробегом, правда китайца, но все же. Я поездила по салонам в Москве и ни один автомобиль не подходил мне по стоимости и комплектации. Так дилер автожир смог найти мне автомобиль с минимальным пробегом и той комплектации, которая мне нужна была. Они также занимаются доставкой из-за рубежа и других автомобилей, необязательно китайских. А также некоторые европейские автомобили у них есть в наличии. Попробуйте, обратитесь к ним, думаю, они должны вам помочь.
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