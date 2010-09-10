Сообщение zevc » Сегодня, 12:50

Год в зале пахала, чтобы вес сбросить, жевала грудку и гречку. Получилось, заветная цифра достигнута и я с ужасом понимаю, что начала есть много. Ничего с этим сделать не могу, аппетит контролю не поддается. Я так понимаю это последствия ограничений?